Am Sonntag ist im Freibad jede Menge Bewegung drin

An diesem Wochenende ist jede Menge Bewegung in Wangen: Die Spaßbootbauer wollen am Samstag „D’ Arge nab“, die Dorfläden Schomburg laden am selben Tag zum Lädeleslauf, die Feuerwehr hofft am Sonntag auf jede Menge Bewegte beim Tag der Feuerwehr – und der Sportverband lädt ins Freibad zum Aktionstag unter dem Motto „Wangen bewegt sich im und am Wasser“.

Und dort will der Verband um den Vorsitzenden Gottried Sauter und die teilnehmenden Vereine ebenfalls möglichst zahlreiche Besucher anlocken. Dann zwischen 11 und 17 Uhr ist Mitmachen angesagt. So bieten die Deuchelrieder Tischtennisspieler einen Rundlauf an einem sich drehenden Tisch, der dortige Sportverein animiert zum Beach-Soccer oder dem Beweis von Geschicklichkeit beim Gleichgewichtspaddeln sowie zum Aqua Skipping. Der DAV will an der Kletterwand in die Höhe, und auch der TTC Wangen erhofft sich Teilnehmer beim Tischtennis.

Um den königlichen Denksport geht es beim Schachclub Wangen, um Hufeisenwerfen beim Reitverein. Die MTG ist mit Badminton, Beachvolleyball und Aqua Jogging präsent, und die DLRG mit „Water Walkers“, großen Kunststoffbällen, in denen man sich kugelnd auf dem Wasser fortbewegen kann.

Darüber hinaus hat der Sportverband einen „Besonderen Wettbewerb“ kreiert. Er besteht aus drei Wettbewerben mit mindestens jeweils drei und maximal neun Teilnehmern: Wettrutschen, zehn Meter Schwimmen und einem 20 Meter langen Wassereimerlauf. Ansprechen will man neben Schulklassen auch Vereine, Gruppen, Firmen und Familien. Gewonnen hat das Team mit der schnellsten Gesamtzeit. Gottfried Sauter verspricht nicht nur den Siegern wertvolle Preise.

Vorbild der Veranstaltung ist ein vergleichbarer Aktionstag unter dem Motto „Wangen bewegt sich“ zum Stadtjubiläum im Jahr 2015. Der Eintritt ins Freibad ist am Sonntag frei.