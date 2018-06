Am Bahnhof entsteht neue Abstellanlage für Räder

Im Wangener Bahnhofsbereich entsteht bald eine neue Anlage, um Fahrräder abzustellen. Der Gemeinderat folgte einstimmig dem Verwaltungsvorschlag, 20 überdachte Stellplätze zu schaffen und zehn abschließbare Boxen aufzustellen.

Im Zuge ihres Radverkehrskonzepts habe die Stadt vor zwei Jahren eine Förderung für eine Fahrradabstellanlage beim Bahnhof beantragt, die nun für 2017 in einer Höhe von 23 000 Euro bewilligt worden sei, wie Tiefbauamtsleiter Peter Ritter den Räten erläuterte. Geplant seien demnach 20 überdachte Stellplätze und zehn Boxen, in denen Pendler ihre wertvolleren Räder einschließen und die für eine Jahresgebühr von 50 Euro im Gästeamt angemietet werden könnten. Die Abstellanlage soll auf dem provisorischen Parkplatz östlich des Bahnhofsgebäudes, parallel zu den Gleisen, stehen. Damit, so Ritter, würden zunächst sechs Parkplätze wegfallen. Ziel sei es, dass die Anlage noch dieses Jahr aufgestellt wird.

Sie wird aber ebenfalls nur ein Provisorium sein, denn bei der Bahnhofsmodernisierung in den Jahren 2018/19 (Verlängerung der Gleise, Barrierefreiheit, Unterführung mit Aufzügen) werde die Fläche für die Baustelle benötigt. Erst danach könne die Fahrradabstellanlage wiederverwendet und dort an ihrem endgültigen Standort aufgestellt werden, so der Tiefbauamtsleiter. Dann gäbe es auch eine Ladestation für E-Bikes. An die Stelle der bestehenden Abstellanlage auf der Westseite des Bahnhofs solle ein barrierefreier Zugang zu den Gleisen kommen. Die aktuellen Pläne zur Bahnhofsmodernisierung werden Anfang November im Rat vorgestellt.

Als „kleinen, guten Anfang“ bezeichnete Tilman Schauwecker (GOL) die geplante Abstellanlage, die auch von den anderen Fraktionen grundsätzlich befürwortet wurde. Paul Müller (CDU) schlug für die Boxen jedoch eine doppelt so hohe Jahresmiete vor. Hermann Seifried (SPD) hielt die Anzahl von zehn Boxen für zu hoch und bemängelte, dass die Räder bei dem vorgesehenen Bahnmodell der Anlage nicht wettergeschützt seien. Rainer Kipper (FW) schließlich regte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach an. Am Ende ging der Baubeschluss der Abstellanlage aber einstimmig durch.