„Da fehlen einem die Worte!“ Viele Zuhörer konnten ihre Begeisterung am Ende des Altstadtkonzertes am Sonntagabend kaum in Worte fassen. Der Pianist Fabian Müller eroberte spielerisch leicht, mal zart und sanft, mal stürmisch und galoppierend die Herzen der Zuhörer. Mit den vier Balladen op.10 oder den drei Intermezzi op.117 von Johannes Brahms sowie den Sieben Bagatellen op.13 und der Klaviersonate „Appassionata“ von Ludwig van Beethoven zeigte der junge Pianist aus Bonn sein meisterhaftes Talent, das ihn zu den bemerkenswertesten Pianisten seiner Generation etabliert hat. Auch in der Wangener Stadthalle sorgte er für großes Aufsehen.

Mit den vier Balladen von Johannes Brahms op.10 eröffnete Fabian Müller sein Konzert. Die vier Balladen, komponiert im Sommer 1854, bilden einen Einschnitt in Brahms’ Schaffen. Mit ihnen schließen die Frühwerke aus den Jahren 1851-1854 und damit zugleich die Serie der ersten zehn gedruckten Opera. Es geht dabei um die Vertonung einer Familientragödie, in der der Sohn seinen Vater ermordet. Das Klavierstück fängt die widersprüchlichen, teilweise schaurigen Stimmungen auf: Zwischen Trauer und Melancholie mit sanften, zarten Harmonien und stürmischem Fortissimo gibt es immer wieder abrupte Rhythmuswechsel. Mal aufpeitschend, mal romantisch-majestätisch tanzen die Finger des Pianisten über die Tastatur. Der Ausklang ist ruhig und sanft.

Die „Sieben Bagatellen“ op.33 von Ludwig van Beethoven waren für viele Zuhörer sicherlich der Höhepunkt dieses Altstadtkonzertes. Der Begriff Bagatelle wurde erst im 17. Jahrhundert im Bereich der Musik verwendet. Er bezeichnete ganz einfache Vokalstücke mit nicht zu ernstem Charakter. Im Ausdruck heiter, freundlich, anmutig und tänzerisch überraschte Pianist Fabian Müller immer wieder durch unerwartete „Galoppsprünge“ und zauberhafte Melodien.

Nachdenkliche Stimmung

Die drei Intermezzi, op. 117 von Johannes Brahms folgten nach der Pause. Den drei Stücken liegt eine introvertierte und nachdenkliche Stimmung zugrunde. Gelegentlich wurden alle drei Stücke von Brahms auch als „Wiegenlieder meiner Schmerzen“ bezeichnet. “Wiegenlied einer unglücklichen Mutter” heißt das von Herder übersetzte schottische Volkslied, dessen Zeilen Brahms dem ersten Stück als Motto beigesellte: „Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön, mich dauert’s sehr, dich weinen sehn.“ Wehmütiger Abschiedsschmerz – hier sagen Töne mehr als Worte, und Fabian Müller ließ die Töne sprechen…

Ludwig van Beethovens Klaviersonate Nr. 23 in f-Moll op. 57 mit dem Beinamen „Appassionata“ („Die Leidenschaftliche“) gehört zu den bekanntesten Klavierwerken des Komponisten und gilt als Inbegriff expressiver solistischer Virtuosität. Die Sonate ist ein Höhepunkt im Schaffen Beethovens. Die „eruptiv herausbrechende Leidenschaft“, der „Aufschrei der Angst“ und der „Sturm der Seele“ fordern dem Pianisten all sein musikalisches Können ab. Fabian Müller meisterte auch diese Herausforderung spielerisch.

Seinen Sinn für Humor bewies er in der überraschenden Zugabe „Pantomime“, in der er ohne Töne das Publikum zum Lachen brachte. Mit einem der schönsten Wiegenlieder von Johannes Brahms „Guten Abend, Gute Nacht“ klang das Altstadtkonzert aus.