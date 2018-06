Alter Gottesacker in Wangen ist auch bei Gewitter sehenswert

Auf Einladung des Altstadt und Museumsvereins (AMV) hat Historiker Dominik Gerd Sieber das Begräbnis- und Friedhofswesen vom Mittelalter bis in die Neuzeit speziell in Wangen, aber auch in den benachbarten oberschwäbischen Reichsstädten beleuchtet. Dann gab es Gelegenheit, die Rochuskapelle zu besichtigen und einzelne Aspekte auf dem Alten Gottesacker zu vertiefen.

Weder Blitz, Donner und Regengüsse haben am Freitagnachmittag 60 Frauen und Männer davon abgehalten, etwas Näheres über den sanierten Alten Gottesacker und seine Geschichte zu erfahren. Bildet er doch zusammen mit der Rochus-Kapelle, seiner Ummauerung und den ihr vorgeblendeten Galerien, nicht zuletzt mit den erhaltenen Grabmonumenten aus fünf Jahrhunderten, ein „herausragendes Beispiel“ für die frühneuzeitliche katholische Bestattungskultur.

Dominik Gerd Sieber, der erst jüngst das 550 Seiten starke Werk „Der konfessionelle Gottesacker“ herausgebracht hatte, machte deutlich, dass im hohen und späten Mittelalter die Totenstätten „mitten ins Leben eingebettet“ waren. So diente auch der Friedhof in Wangen rund um Sankt Martin als Platz der Begegnung, auf dem unter anderem Recht gesprochen wurde. Um „nahe am Altar“ zu sein, wurde nicht nur außen, sondern ebenso in der Kirche bestattet.

Längst war der Friedhof durch die ständig gewachsene Stadt zu klein geworden, als mit der Pestwelle von 1517/19 noch ein weiterer Grund für eine Friedhofsverlegung hinzukam. Schon aus hygienischer Sicht blieb nichts anderes übrig, als die Leichen auf einem externen Gelände zu beerdigen. Mit dem Maierhof-Areal vor dem Lindauer Tor bot sich ein geeigneter Platz an. Eine Quelle belegt, dass hier an einem nicht mehr genau zu lokalisierenden Ort, der den Namen „Pestbühl“ erhielt, eine eilig erstellte Massengrube ausgehoben wurde.

Die Anlage eines neuen außerstädtischen Gottesackers erfolgte 1520/21. Dieser wurde zunächst mit einem Zaun eingefasst und der Eingangsbereich mit einem Gatter versehen. Erst für das Rechnungsjahr 1576/77 lässt sich laut Sieber „eine Ummauerung des in diesem Zuge vergrößerten Friedhofs nachweisen“. Knapp 20 Jahre später verwandelte sich der Gottesacker erneut in eine Baustelle. Von 1592/93 sind in den Büchern zahlreiche Ausgabeposten für den Friedhof und die dann errichtete Rochuskapelle verzeichnet.

„Camposanto – Heiliges Feld“

Ein Vogelschauprospekt des Wangener Malers und Topographen Johann Andreas Rauch aus dem Jahr 1611 zeigt das Gesamtensemble von Friedhof, Wandelhallen und Kapelle in der Form, wie sie 1596 fertiggestellt wurde und bis heute „in ihrem Erhaltungszustand einzigartig für die Friedhöfe der ehemaligen Reichsstädte in Oberschwaben“ ist. An dieser Stelle brachte der Redner den für die Friedhofsforschung des 16. und 17. Jahrhunderts bedeutsamen Begriff des sogenannten „Camposanto“ („Heiliges Feld“), eine spezifische Form konfessioneller Begräbnis-Architektur der Frühen Neuzeit, ins Spiel.

Vor allem die Bestattungsplätze oberschwäbischer Städte weisen „zahlreiche Camposanto-Elemente auf, die sowohl im protestantischen wie auch katholischen Umfeld anzutreffen sind“. Wie die mitteldeutschen „Camposanti“ dem bewährten Muster folgten, so sind sie neben Biberach und Wangen auch in Isny, Leutkirch, Lindau, Memmingen und Ravensburg anzutreffen: Eine mit Segmentbogennischen bestückte steinerne Umfassungsmauer umschreibt einen langrecht- oder mehreckigen Sepulkralraum, an der entlang sich die sozial gehobenen Grabstätten befinden. Diese können sich außerdem durch Kapellen- oder Grufthäuschen auszeichnen.

Der Innenhof, so erfahren die Zuhörer, dient als Gräberfeld der übrigen Bürgerschaft. Gottesackerkapellen, Beinhäuser, Totenleuchten oder Hochkreuze können diese Begräbnisplätze im Falle von katholischen Anlagen weiter ausgestalten, während sie bei protestantischen Friedhöfen fehlen. Die Frage, ob es die Protestanten waren, die die Friedhöfe nach außen verlegten, wurde von Sieber verneint. Wangen sei das beste Beispiel dafür. Trotzdem habe die Reformation „Eindruck auf das Bestattungswesen“ gemacht und die „oberschwäbische Variante“ mit gebildet.

Zum Abschluss seines Vortrags wandte sich Sieber noch den theologischen Hintergründen zu, stellte die idealtypische Schematisierung altgläubiger und reformatorischer Jenseitsmodelle vor und erinnerte an das unterschiedliche Bitten für die Verstorbenen: „Während Protestanten an Hinterbliebenen denken, beten Katholiken für die armen Seelen. Sie glauben: Jeder Tropfen Weihwasser verschafft ihnen Erleichterung.“