Die drei Kerber-Brüder Andreas, Markus und Martin haben am Samstagabend in der vollbesetzten evangelischen Stadtkirche ein dankbar aufgenommenes Konzert gegeben. Mit dabei waren neben Harfenistin Franziska Widmer, Kontrabassistin Koletta Fritz und Schlagzeuger Pit Gogl auch die „Walser Maika“ mit ihrem Gesang.

Volksmusik und Jazz vertragen sich nicht? Weit gefehlt! Die Kerbers mit ihren musikalischen Freunden treten immer wieder den Gegenbeweis an. Wie am Samstag, als diese beiden Stilrichtungen eine beglückende Verbindung eingingen. War das eine von Klängen und Liedern aus dem alpenländischen-alemannischen Raum geprägt und verbreitete gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ihre stimmungsvolle Atmosphäre, so wurde im zweiten Teil das „volksmusikalische Empfinden“ authentisch in den Alpenjazz übernommen.

Alles wurde auf vielseitigem Instrumentarium dargeboten. Martin Kerber glänzte an verschiedenen Zithern, der Trompete und am Akkordeon. Markus Kerber bestach mit einer gefühlvoll klingenden Flöte, mit Saxophonen und Klarinetten. Andreas Kerber wiederum beeindruckte am Hackbrett, an der Gitarre und dem Alphorn. Auch wenn es längst bekannt ist: jeder der drei Brüder hat mehrere musikalische Studiengänge absolviert und sich darin einen Namen gemacht.

Martin Kerber hatte die Moderation übernommen. Und wartete gleich mit einer Umbesetzung auf. Mutter Jutta Kerber sei erkrankt und deshalb habe Franzsika Widmer den Harfenpart übernommen. Mit welchem Einfühlungsvermögen die in St. Gallen Geborene dies tat, wurde bei den Stubenmusik-Stücken deutlich. „Überm Wolkenmeer“, von Jutta Kerber geschrieben, sah man vor dem geistigen Auge die Nebel über dem Bodensee aufsteigen, beim „Abend am Paradies“ schaute man hinein in eine der schönsten Landschaften Deutschlands, um dann beim „Appenzeller Sennerlied“ die romantische, besinnliche Stimmung zu genießen.

Der Dreigesang wurde von Koletta Fritz, ihrer Tochter Nani und von Verena Gillard gebildet. Bestens aufeinander abgestimmt und fein modelliert legten die Frauen der Mutter Gottes ihr Herz zu Füßen, liefen mit den Hirten zum Stall, um das „allerliebste Kindlein“ anzuschauen, verwiesen – ergänzt durch Markus Kerber – auf die Winternacht, wo die Sterne funkeln und das Gloria erklingt: „Jetzt ist unser Heiland da!“

Nach der Pause machte man mit den Worten von Martin Kerber „auf dem Weg nach Bethlehem einen Abstecher“. Erste groovende Takte kündeten es an: Das Publikum war im Reich der „Kerberbrothers Alpenfusion“ gelandet. Nachdem man den Spagat von der alten zur neuen Musik vollzogen hatte, konnte der Fuß mitwippen. Die drei Kerbers samt Koletta Fritz am Kontrabass und Pit Gogl am Schlagzeug überraschten mit einem rasanten, fast atemlos machenden Mix aus Klangfarben. Wie sie das Publikum mit ihrer Improvisationsfreude und dem sicherem Gefühl für das Jazz-Feeling mitrissen.

Der „Jodler in E-Moll“, die „Alte Wally“ oder „Das Alphorn Roovt“ zeigten, dass man gefestigte Pfade verlassen kann, ohne die Kurve zum Ursprünglichen dennoch zu schaffen. So geschehen beim „Stück von den Golanhöhen“. Während sich die Klarinette beinahe überschlägt, der Drive stärker und stärker wird, kommen plötzlich Hackbrett und Zither ins Spiel und es schimmern Stubenmusik-Klänge durchs temporeiche Spiel.

Die beiden Zugaben bringen die Zuhörer dann wieder ganz zurück in das weihnachtlich geschmückte Gotteshaus. Nani Fritz begleitet mit ihrer reinen und klaren Stimme einen Schweizer Jodler, Okarina-Töne und Raffele-Klang begleiten hinaus in die Nacht.