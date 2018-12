Alte Sporthalle in Wangen: Müller spricht von bekanntem Zeitplan

UPDATE: Nach SZ-Informationen beginnt am Sonntagnachmittag die Bergung der verbrannten Fahrzeuge aus dem Parkhaus am See. Unklar ist, welche und wie viele Autos geborgen werden und was mit unbeschädigten Fahrzeugen passiert.

In der Tiefgarage Parkhaus am See in Friedrichshafen ist am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Meldung der Polizei sind mehrere Fahrzeuge betroffen. Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einem weiteren Brandausbruch, bei dem ein Ladengeschäft in der Karlstraße ausbrannte.