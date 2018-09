Alte Sporthalle: Das Signal geht Richtung Abriss und Neubau an selber Stelle

Beschlossen wurde am Montagabend zwar noch nichts. Doch mit seinem Votum für einen städtischen Förderantrag hat der Wangener Gemeinderat das Signal gegeben, dass er den Verwaltungsvorschlag für einen Ersatzneubau der Alten Sporthalle befürwortet. Sollte sich die Hoffnung auf einen hohen Bundeszuschuss erfüllen, müsste der marode Bau aus den 50er-Jahren bis zum Jahr 2022 einer modernen Mehrzweckhalle weichen.

„Ein Ersatzneubau ist das Beste für die Stadt.“ Mit diesen Worten begann OB Michael Lang seine Überzeugungsarbeit bei den Räten. Die „heimliche Stadthalle“ mit der Grundsubstanz aus den 1950er-Jahren sei am Ende ihres Lebens angekommen und im Unterhalt die teuerste Sporthalle der Kommune. „Wir brauchen deshalb eine Halle mit neuer Substanz und der gleichen Mehrfachnutzung.“ Der Rathauschef warnte zwar vor zu hohen Erwartungen, zeigte sich aber zuversichtlich, dass Wangen beim im Sommer aufgelegten Förderprogramm des Bundes mit einer Zuschussquote von 45 Prozent zum Zug kommt. „Ich meine, wir haben den besten Antrag in Deutschland geschrieben“, so Lang mit einem Augenzwinkern.

Zustimmung gab es von der CDU, Fraktionschef Hans-Jörg Leonhardt sah im städtischen Vorschlag sogar einen „Paradigmenwechsel“, nachdem zuletzt auch eine zusätzliche Sporthalle (in Kooperation mit dem Landkreis) diskutiert worden war. „Zuschuss, Beteiligung des Kreises und Mehrfachnutzung: Besser können wir es nicht hinkriegen“, so Leonhardt. Fast schon euphorisch merkte Roswitha Geyer-Fäßler an: „Vielleicht gibt es ja auch eine Chance, ein Bad reinzubauen.“

Etwas nüchterner fielen die Stellungnahmen aus den übrigen Fraktionen aus. Für Ursula Loss (Freie Wähler) erleichtere die Aussicht auf Förderung zwar eine Zustimmung. Zudem bräuchte man im Stadtkern eine Multifunktionshalle. „Sorge bereitet uns jedoch der am Zuschuss hängende Druck“, sagte Loss und fragte: „Können wir das alles stemmen?“ In dieselbe Richtung ging Gerhard Lang (SPD). Mit dem Beschluss zum Förderantrag in Sachen Ersatzneubau wisse man hinsichtlich der Planungen zur Landesgartenschau (Fuß- und Radwegeverbindungen) zudem gar nicht, was dabei herauskommt: „Diese Grundlage ist mir zu wenig“, so Lang, der aber aktuell auch keine andere Lösung parat hatte: „Das ist eine vertrackte Situation.“

Nostalgisch wurde es bei der Wortmeldung von Siegfried Spangenberg (GOL). Dem früheren Sportlehrer und Trainer ist die Alte Sporthalle „wie allen anderen Nutzern ans Herz gewachsen“: „Deshalb bin ich gottfroh, dass wir eine neue Halle an gleicher Stelle bauen.“ Sorge bereitet dem GOL-Rat jedoch die Tatsache, dass der Sport in einer Mehrzweckhalle wegen diverser anderer Nutzungen auch künftig regelmäßig ausfallen werde. „Vereine und Schulen müssen garantierte Zeiten haben“, sagte Spangenberg und gab damit auch Befürchtungen von Sportverbandschef Gottfried Sauter wieder.

OB: Decken Schulsport „lässig“ ab

Den Einwand griff OB Lang auf und machte deutlich: „Wenn wir eine neue Halle bauen, dann machen wir das für den Schulsport.“ Und weil es die Anton-von-Gegenbaur-Schule nicht mehr gebe, das Rupert-Neß-Gymnasium in den letzten Jahren rückläufige Schülerzahlen habe und diese nur in den Kreisschulen gestiegen seien, sagt der Rathauschef: „Mit dieser neuen Halle decken wir den Schulsport lässig ab.“ Damit ist auch klar: Mit einem Ersatzneubau für die Alte Sporthalle an gleicher Stelle hätte sich das Thema einer zusätzlichen Halle im Bereich des Schulzentrums erledigt. Denn, so Lang: „Wir müssen die Folgekosten in den Griff kriegen. Wenn wir neue Lasten schaffen, dann müssen alte wegfallen.“

Am Ende gab es ein einstimmiges Votum für die Vorschläge der Verwaltung: die Fördermöglichkeiten aus dem Bundesprogramm abzuklären und den „dringenden Bedarf für einen Ersatzneubau für die Alte Sporthalle“ anzuerkennen.