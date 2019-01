Der Schneefall in und die derzeitige Winterlandschaft lässt SZ-Leser zur Kamera greifen oder im Privatarchiv stöbern. Ein in der vergangenen Woche von Konni Mohrhauser eingeschicktes Bild, das das Schneeräumen auf dem Wangener Marktplatz vor etwa 65 Jahren dokumentiert, hat Uli Müller animiert, ebenfalls zwei historische Fotos zum Thema eingeschickt. Er schätzt, dass diese in ähnlichem Zeitraum entstanden sind. Dazu kommentiert er das rechte Bild: „Damals wurde noch viel in die Dole geschüttet. Wahrscheinlich solange, bis das Loch vereist war.“