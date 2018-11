Sie war brechend voll, die Häge-Schmiede am Mittwochabend. 130 Besucher interessierten sich für den Vortrag von Stadtarchivar Rainer Jensch über jene viereinhalb Kriegsjahre zwischen 1914 und 1918, die auch in Wangen Spuren hinterließen. „Ich freue mich über die großartige Resonanz“, sagte der Referent und wertete sie als „tolles Zeichen“: „Wir begreifen die Dinge des Zweiten Weltkrieges nicht ohne den Ersten Weltkrieg als Keim dafür zu verstehen.“

Es war eine Mischung aus dem großen, politischen und kriegerischen Geschehen weltweit und der „Wangener Heimatperspektive“ zwischen 1914 und 1918, die Jensch anlässlich des vor 100 Jahren zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieges seinen Zuhörern präsentierte – untermalt von sehr vielen Bildern. Fest machte Jensch seinen Vortrag an den neun in dieser Zeit vom Volk getragenen und geleisteten Kriegsanleihen, durch die immerhin 60 Prozent der deutschen Kriegskosten gedeckt werden konnten. Insgesamt wurden in Deutschland 98 Milliarden Mark generiert.

Als am 31. Juli 1914 das Deutsche Reich den „Zustand drohender Kriegsgefahr“ verkündete und Russland und Frankreich Ultimaten stellte, strömten am Nachmittag auch Hunderte auf den Wangener Marktplatz, um diese Nachricht zu vernehmen. Aufzeichnungen des Leupolzer Schultheiß Matthäus Fricker belegen den Ablauf der Mobilmachung, aber auch den damals herrschenden Geist der Kriegsbegeisterung. Aus dem Oberamtsbezirk Wangen mussten bereits in den ersten Tagen über 1000 Pferde gestellt werden. Anfängliche Siegesmeldungen sorgten auch in Wangen für Jubel, Freudenschüsse in der Heimat wurden abgegeben. Auch auf Propaganda-Postkartenmotive spiegelt sich die Stimmung wieder. So wurde beispielsweise mit niedlichen Kindermotiven das Kriegs- und Soldatenwesen verharmlost. Der erste Wangener Kriegstote, Kaufmannssohn Josef Schnitzer, musste schon in den ersten Augusttagen beklagt werden. Schnitzer war einer von 176 Wangenern Gefallenen. „Die regelmäßig in der Zeitung publizierten Verlustlisten mit den Namen der Gefallenen, Vermissten und Verwundeten des Oberamtes Wangen gaben den Menschen in der Heimat eine Ahnung vom furchtbaren Gemetzel auf den Kriegsschauplätzen“, sagte Jensch. Nichtdestotrotz hielt die Unterstützung der Heimatfront an.

Arbeiter wurden angepöbelt

Der Kriegseintritt Italiens im Mai 1915 auf Seiten der Entente hatte auch in Wangen Folgen. Jensch: „Die Entrüstung darüber war in Wangen so groß, dass die italienisch sprechenden Arbeiterfamilien der Baumwollspinnerei stark angepöbelt wurden. Es musste öffentlich darauf hingewiesen werden, dass die in Wangen arbeitenden Südtiroler österreichische Staatsangehörige seien und wegen ihrer Sprache nicht belästigt werden dürfen.“ Am 1. Mai wurde das „Bezirkskrankenhaus auf dem Engelberg“ eröffnet. „Ein Lazarett für Kriegsverwundete war schon im ersten Kriegsmonat vom Roten Kreuz in der Kleinkinderschule am Festplatz eingerichtet worden“, erklärte Jensch. Versehrte, bei denen eine Kriegsverwendung nicht mehr möglich war, wurden in den Betrieben untergebracht, so zum Beispiel in der Milchwirtschaftlichen Schule. In Wangen existierte zu jener Zeit auch eine Ortsgruppe des Deutschen Flottenvereins.

Doch zurück zu den Kriegsanleihen, die auch in Wangen in großer Zahl gezeichnet wurden. Geistliche und politische Vertreter warben darum. Im Frühjahr 1917 kamen beispielsweise 100 000 Mark zusammen, unter anderem auch durch außerordentliche Abholzungen in den Stadt- und Spitalwaldungen oder – im privaten Bereich – durch Goldschmucksammlungen und später auch anderem Metall. „Wer weiterhin Goldschmuck trug, stand unter erheblichem, sozialen Druck“, sagte Jensch, der später auch auf Lebensmittelrationierungen, Kriegsgefangene und den Umsturz einging. Am 9. November 1918 legte Kaiser Wilhelm II. die Krone nieder. Zwei Tage später war der Krieg zu Ende, der zehn Millionen Todesopfer und rund 20 Millionen Verwunderte forderte. Und die Heimkehrer? „Aus dem Krieg kam keiner zurück, der nicht ein anderer geworden ist“, resümierte Jensch. Und: „Die Weimarer Republik war das Kind, das aus den Wehen des Ersten Weltkrieges geboren wurde. Das Trauma dieses Weltkrieges ließ sich aber nicht verdrängen.“

Im kommenden Jahr sollen auch die „Zwischenkriegsjahre“ aus Wangener Sicht beleuchtet werden. Die Kulturgemeinde plant überdies einen Vortrag mit Birgit Locher-Dodge, Autorin des Buches „Verdrängte Jahre Wangen im Allgäu 1933-1945“.