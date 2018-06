Allgäuer Turner steigen auf

Die zweite und dritte Mannschaft der Turngemeinschaft MTG Wangen/TV Eisenharz haben den Aufstieg geschafft. Die TG II turnt nun kommende Saison in der Landesliga, die TG III in der Bezirksliga.

Biberach war der Schauplatz für das Ligafinale der Turner. 39 Mannschaften aus Württemberg traten in der Bezirks- und Kreisliga an. Im ersten Durchgang trafen die jeweils zwei besten Teams der Kreisligen Nord, Süd, Mitte und West sowie die Tabellenletzten der Bezirksligen Nord, Süd und Mitte aufeinander. Drei Teams qualifizierten sich für die Bezirksliga. Als Meister der Bezirksliga Süd hatte auch die junge Truppe der TG Wangen/Eisenharz III den Endkampf erreicht.

Das Team verstärkt

Verstärkt durch Routinier Andreas Schneider und Jungtalent Moritz Mittmann, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback im Team gab, starteten die Allgäuer optimistisch in den Wettkampf. Nach vier Geräten befand sich die TG in der Spitzengruppe, fiel dann aber durch einige Patzer am Barren etwas zurück. Am Reck zeigten die Allgäuer dann aber hervorragende Übungen und erreichten den dritten Tabellenplatz.

Für die TG Wangen/Eisenharz turnten Adrian Weber, Felix Schaupp, Pascal Schober, Erik Lindner, Maximilian Weber, Lukas Mader, Tizian Müller, Sören Seeger, Jakob Hölz, Moritz Mittmann und Andreas Schneider.

Große Konkurrenz

Nun musste noch das eigene Bezirksligateam der TG aufsteigen, um der TG III den Platz freizumachen. Als Meister der Bezirksliga Süd, zudem mit dem besten Punkteergebnis aller Bezirksligamannschaften aus der Vorrunde, startete die TG Wangen/Eisenharz II als einer der Favoriten in das Finale der Bezirksligisten. Die Konkurrenz setzte sich aus sechs Teams, dem jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Bezirksliga Nord, Süd und Mitte, zusammen. Für einen Aufstieg mussten im Finale mehr Punkte als die Tabellenletzten der Landesliga geturnt werden.

Die Allgäuer begannen am Reck, wo sie sich , sichtlich nervös, einige Patzer erlaubten. Starke Kürübungen von Finn Ruchti und Hannes Müller am Boden sorgten am zweiten Gerät für neue Zuversicht bei den Allgäuern. Doch schon am Pauschenpferd lief es erneut nicht rund für das TG-Team.

Zur Halbzeit wies das Zwischenergebnis einen Mittelfeldplatz anstatt der erhofften Führung aus.

Aufholjagd gestartet

An den Ringen läuteten die Turner der TG Wangen/Eisenharz die Aufholjagd ein. Nun zeigten die Allgäuer ihr wahres Können, punkteten und turnten sich auf Platz zwei vor. Angeführt von Felix Kimmerle präsentierten die TG Turner schwierige Tsukaharasprünge gehockt, gebückt und gestreckt über den Sprungtisch und erzielten damit auch am Sprung ein hohes Mannschaftsergebnis.

Stefan Merath, Manuel Drechsel, Elias Ruf und Hannes Müller zeigten zum Abschluss auch noch starken Barrenübungen. Platz zwei im Bezirksligafinale und mehr Punkte als der Landesligist Villingendorf/Rottweil bedeuteten den Aufstieg der TG Wangen/Eisenharz II in die Landesliga und zugleich den Aufstieg der „Dritten“ in die Bezirksliga Süd. Ein perfektes Ergebnis für die jeweils jüngsten Teams der Ligarunde. (rt)