Allgäuer Turner sind erfolgreich

Erfolgreich sind die Turner des TV Eisenharz und der MTG Wangen beim Landesturnfest in Weinheim gewesen. Mit zwei baden-württembergischen Meistertiteln, einem zweiten Platz sowie sechs weiteren Top-zehn-Platzierungen waren die Allgäuer sehr zufrieden. 20 Turner vertraten die Vereinsfarben in Weinheim.

Traditionell finden zu Beginn des Landesturnfests die baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften (Geräteturnen und Leichtathletik) statt. Für das herausragende Ergebnis aus Allgäuer Sicht sorgte in der Altersklasse 18/19 Hannes Müller, der Zweiter wurde. In einem hochklassig besetzten Starterfeld musste er nur Philip Lutz vom TV Böblingen den Vorrang lassen. Dank der zweitbesten Leistung im Kugelstoßen (10,96 Meter) und der Bestleistung aller Teilnehmer im Schleuderball (49,25 m) ließ Müller aber sogar den mehrmaligen deutschen Meister Luca Dilger aus Ailingen hinter sich.

Platz zwei beim Höhepunkt

In der M16/17 belegte Tom Schweighöfer bei seinem ersten Wettkampf auf Landesebene Rang zehn. Stefan Merath wurde in der M20 nach einem starken und ausgeglichenen Wettkampf Sechster und darf sich noch Hoffnungen auf die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft machen. Leicht angeschlagen belegte Lukas Mader Rang 19. Bei den 16/17-Jährigen belegten Jule Ruf, Marie Müller und Elena Gollinger nach je drei Geräten und drei Leichtathletikdisziplinen die Ränge vier, fünf und zehn. In der W18/19 belegte Leonie Edelmann im Achtkampf mit der besten Leistung am Sprung und beim Schleuderball Rang fünf.

Im Feld der Topturner präsentierten sich vier TG-Turner im Geräte-Sechskampf. Elias Ruf als Zehnter und Manuel Drechsel als Elfter waren nah dran an der Spitzengruppe. Durch Patzer am Pauschenpferd verpassten beide eine bessere Platzierung. Jakob Hölz, der nur an vier Geräten antrat, belegte Rang 29. In der Altersklasse 17/18 landete Moritz Mittmann – ebenfalls an vier der sechs Geräte gestartet – Rang neun. An seinem Lieblingsgerät Boden qualifizierte sich Manuel Drechsel mit der zweitbesten Übung für das Gerätefinale der besten fünf Bodenturner und wurde letztlich Vierter.

Andreas Schneider (M40-44) und Guido Stadelmann (M35-39) holten sich bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften nach einem nahezu fehlerfreien Wettkampf jeweils erstmals den Meistertitel. Neben den Meisterschaftswettkämpfen finden im Rahmen des Turnfests auch zahlreiche weitere Wettkämpfe statt. Beim Wahlwettkampf, bei dem unter verschiedenen Disziplinen aus Turnen, Leichtathletik, Trampolin, Schwimmen und Ropeskipping jeder Teilnehmer vier Disziplinen auswählen kann, nahmen vier Allgäuer teil. Die Ergebnisse: Anna-Lena Mader (W18, Rang 120), Beate Hildebrand (W20, Rang 122), Hanna Stadelmann (W25, Rang 31), Daniel Bodenmiller (M30, Rang 46).

Ein Höhepunkt jedes Landesturnfestes ist der Wettkampf, bei dem Teams aus bis zu acht Teilnehmern zuerst eine Strecke in einem Paddelboot zurücklegen, danach an Land schwimmen und zum Abschluss noch eine Laufstrecke absolvieren. Eine starke Leistung zeigte die TG (Moritz Mittmann, Elias Ruf, Tom Schweighöfer, Lukas Mader, Guido Stadelmann, Hannes Müller, Jakob Hölz und Christian Förg) mit Rang zwei bei 190 gestarteten Teams.