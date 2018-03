Engelchen, Indianer, Fliegenpilze, eine Horde Putzfrauen: Es gab (fast) nichts, was am Donnerstagabend nicht unterwegs war. Das Altstadtglonkere hat seine Fangemeinde. Und während die einen den Gumpige Donnerstag zum Abtanzen und Party machen nutzen, warten andere in den traditionellen Wirtschaften auf Gugelnarren, Schalmeien, das Musik-Trio Hitz, die Narrenkapelle, die Amtzeller-Niederwangener Musiktruppe oder einfallsreiche Mäschkerle.

„Me sott gar it denke, wiea viel‘ me do nei bringt.“ Es ist die Bedienung im „Stiefel“, die den Satz von sich gibt. Alle Plätze sind besetzt. Das Musiktrio von Michael Hitz ist gerade eingezogen. Mit ihm eine Gruppe der Narrenzunft. Und dann kommen auch noch „Putzfrauen“ mit Staubwedel, Gummihandschuhen und einer ganz besonderen Sorte an gesprühtem „Putzmittel“ vorbei.

Es wird gesungen, geschunkelt, gelacht. Jung trifft Alt. Narr trifft Bürger der eigenen Stadt. Z‘ Wange, sozusagen. „Der Wahnsinn“, sagt Achim Reißner: „Wir genießen in vollen Zügen die Wangener Fasnet!“ Ein „Pirat“ öffnet und schließt die Eingangstür im Sekundentakt. Auf die Frage, ob er denn der Türsteher sei, verneint er: „Ich bin die Air-Condition.“ Ja, auch die ist nötig!

Eine Stunde zuvor hatte noch Klaus Reinhuber im „Geiger“ (Kornhausmeister) geschwärmt: „Des Glonkere isch’ super.“ Seit einigen Jahren war er nicht mehr am Gumpigen unterwegs und ist umso mehr „angenehm überrascht“ vom Verlauf des Abends: „Ich habe gar nicht gewusst, wie schön das ist.“

Gleich zu Beginn tauchten im Geiger die Gugelnarren auf, berichteten („it g‘loge, allenfalls a bissle überzoge“) davon, was denn in Wangen so alles geschehen ist. Spontan stimmten die Wirtshausgäste das Anelied an – eine Sache, die noch häufiger passieren sollte an jenem Abend.

„Alles schee. Es isch immer schee. So g’hert sich des!“ stellte Museumscafé-Wirtin Gerda Sorg fest. Auch dort trafen ganz unterschiedliche Altersschichten aufeinander, vereint im Ansinnen, einen heiter-fröhlichen Abend miteinander zu verbringen. Für viele endete der im Übrigen auch erst nach Mitternacht.

Bilder zur Altstadtglonkere gibt es unter:

schwaebische.de/wangen