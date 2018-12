Alle sieben Wettkämpfe gewonnen

Mit einem 14:0-Endergebnis landeten die drei Schützinnen und zwei Schützen der ersten Luftgewehrmannschaft des Schützenvereins Pfärrich am vergangenen Wochenende einen souveränen Meisterschaftssieg in der Bezirksoberliga von Oberschwaben. Die Pfärricher gewannen alle sieben Wettkämpfe der Saison 2018/19.

Mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung gegen den Zweitplazierten SV Oberteuringen übernahmen sie am ersten Wettkampftag die Tabellenführung und behielten diese bis zum Titelgewinn. Beim Wettkampfabschluss in Munderkingen stellten die Pfärricher Schützen ihre enorme Treffsicherheit mit einem klaren 5:0 Sieg gegen den SSV Ehingen eindrucksvoll unter Beweis. Eva Zettler mit 390 Ringen, Michael Wiedermann 387, Jessica Müller 381, Annika Brigel 377 und Tobias Teischler 363 ließen ihren direkten Kontrahenten keine Chance. Im zweiten Wettkampf des Tages hieß der Gegner KKSC Steinach-Bad Waldsee. Jessica Müller legte hier mit einem persönlichen Wettkampfrekord von 390 den Grundstein für den zweiten Tagessieg. Eva Zettler 387, Annika Brigel 378 und Tobias Teischler 373 hatten ihre Gegner klar im Griff. Lediglich Michael Wiedermann musste sich mit 376 dem um vier Ringe besseren Herausforderer Simon Fackler geschlagen geben. So hieß es am Ende 4:1 und klarer Punktgewinn für Pfärrich. Auch in der Einzelwertung konnten die Pfärricher Schützen mit hervorragenden Ergebnissen überzeugen. In der Endabrechnung aller 7 Wettkämpfe belegte Eva Zettler mit 2715 von möglichen 2800 Ringen mit einem Wettkampfdurchschnitt von 387,86 hinter Andreas Schlecker vom SV Berg als beste Dame des Wettbewerbs den hervorragenden zweiten Platz, gefolgt von der Vereinskameradin Jessica Müller mit einem Durchschnitt von 382,86 auf Platz drei. Michael Wiedermann erzielte mit einem Wettkampfdurchschnitt von 380,57 R. Platz 9. Annika Brigel belegte mit 378,71 den elften Platz. Tobias Teischler kam mit 369,86 auf Platz 19 von 56 Startern. Die Pfärricher Schützen haben nach dem Gewinn der Meisterschaft nunmehr die Chance in die Landesliga Süd aufzusteigen. Setzen sie sich in einem Relegationsschießen Anfang des kommenden Jahres erfolgreich gegen die beiden anderen Bezirksbesten durch, dürften die Pfärricher in der Rundenwettkampfsaison 2019/20 in der Landesliga starten.