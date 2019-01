Alkoholisierte 17-Jährige will vor Polizei flüchten

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 17-jähriges Mädchen verantworten, die sich laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 16.30 Uhr erheblich alkoholisiert jeglichen Maßnahmen von Polizeibeamten widersetzte. Eine Passantin hatte zuvor über Notruf ein junges hilfloses Mädchen am Boden liegend gemeldet. Beim Erkennen des Streifenwagens stand das Mädchen auf und versuchte davonzurennen. Die Beamten konnten sie jedoch rasch einholen. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest, der etwa 2,1 Promille ergab, brachten die Polizisten das Mädchen in ein Krankenhaus und verständigten die Eltern.