Alfa Romeo zum vierten Mal zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Sonntagabend gegen 17 Uhr bis Montagmorgen zirka 7.30 Uhr den Lack am hinteren Kotflügel eines auf dem Parkplatz eines Hotels im Scherrichmühlweg geparkten Alfa Romeo. Der Wagen wurde laut Angaben der Geschädigten bereits zum vierten Mal in gleicher Art und Weise beschädigt, berichtet die Polizei.

Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen könnten, werden an das Polizeirevier Wangen unter der Telefon 07522/984-3333 erbeten.