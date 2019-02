Alexandra Hubich wird zur 50. Bonifare-Ordensträgerin

Höchste närrische Ehren haben vier langjährige und verdiente Mitglieder im Rahmen des Festauftaktes am Freitagabend in der Badstube erhalten. Während Reinhold Schneller, Wolfgang Tengler und Andreas Joos mit den Ehrenzeichen Gold, Silber und Bronze der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ausgezeichnet wurden, erhielt Säckelmeisterin Alexandra Hubich mit dem Bonifare-Orden höchste zunftinterne Weihen. Die 37-Jährige ist damit zugleich 50. Ordensträgerin.

Es war Ehrenzunftmeister Bernd Rothacker, der am Ende des Festauftakts und sozusagen als Höhepunkt die Laudatio auf und für die neue Ordensträgerin hielt: „Alex hat vielleicht „nur“ zwölf Jahre für die Zunft gearbeitet, aber in dieser Zeit dafür richtig.“ 1998 ist die verheiratete Mutter eines Kindes und städtische Angestellte in die Zunft eingetreten. Im April 2007 wurde sie zur Säckelmeisterin gewählt. „Du bist innerhalb kürzester Zeit von null auf hundert durchgestartet“, attestierte Rothacker der neuen Ordensträgerin. Und weiter: „Eine Tatsache ist, dass du eine sehr verantwortungsvolle, genaue und absolut zuverlässige Säckelmeisterin bist und unsere Zunft könnte sich niemand besseren für dieses sehr arbeitsreiche und sicherlich nicht einfache Amt wünschen.“ Durch ihr Amt ist Alexandra Hubich auch gleichzeitig mit Vizezunftmeister Markus Berte zweite Vorsitzende des Vereins. Sie wird allerdings, wie bereits von ihr angekündigt, im April aus dem Amt der Säckelmeisterin ausscheiden.

Zum Verantwortungsbereich Hubichs gehörte auch das Antragswesen für die Zunft bei der Stadt. Darüber hinaus gingen auch Einsätze auf dem Wangener Weihnachtsmarkt, als Akteurin beim Bürgerball und die Mitgliederverwaltung auf ihr „Tätigkeitskonto“. Rothacker bezeichnete die neue Ordensträgerin als „engagiert und kreativ“: „Sie hatte immer das Ziel, das Beste für unsere Zunft und unsere Sache zu geben.“ Gewählt wird jeder Bonifare-Ordensträger im Übrigen von den bisherigen Ordensträger und auf Antrag des Zunftvorstandes. Erstmals verliehen wurde der Orden 1985. Verbunden mit seiner Verleihung ist auch eine Reihe an Pflichten wie etwa das Tragen des Ordens an bestimmten „närrischen Feiertagen“. Nach dem Tod muss der Orden durch die Angehörigen an die Zunft zurückgegeben werden.

Bereits vor der Bonifare-Ordensverleihung vollzog die VSAN durch Präsident Roland Wehrle und dem Landschaftsvertreter Franz Mosch ihre Ehrungen, die üblicherweise nur alle vier Jahre beziehungsweise anlässlich eines großen Treffens in der jeweiligen Stadt in überschaubarer Anzahl überreicht werden. Für besondere Verdienste wurde der langjährige Brauchtumswart Reinhold Schneller mit dem goldenen, Zunftmeister Wolfgang Tengler mit dem silbernen und Andreas Joos für sein Engagement als Festwirt mit dem bronzenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.