Eine Alarmanlage hat am Dienstag gegen 2 Uhr einen Einbruch in einen Kiosk in der Wangener Bahnhofstraße verhindert. Wie die Polizei berichtet, brach der Unbekannte seinen Einbruchsversuch ab, als ein Signalton erklang. Der Unbekannte hatte zuvor ein Fenster mit einem Stein eingeworfen und versuchte so, in das Innere des Kiosks zu gelangen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, rufen die Polizei in Wangen unter Telefon 07522 / 9840 an.