Abwasserwärme soll in Wangen für zusätzliche Energie sorgen

Der Wangener Gemeinderat hat die Lindenberger Firma Dobler mit der Erschließung des Bereichs Erba-West beauftragt. In den Gesamtkosten von knapp 1,57 Millionen Euro sind Kanalisations- und Straßenbauarbeiten, Leitungen für Wasser/Abwasser, Breitband und Nahwärme sowie der Bau eines Sickerbeckens enthalten. Ebenfalls vergeben hat der Rat den Auftrag für die geplante Brücke über den Triebwerkskanal. Sie baut die Firma Hämmerle aus Oggelshausen für knapp 240 000 Euro. Beide Aufträge sollen in diesem Jahr umgesetzt werden. Bei der rechteckigen Form des Sickerbeckens wies Tiefbauamtsleiter Peter Ritter auf die Platzersparnis am Kanal hin und darauf, dass das Becken auch als Übungsfläche für den Hundesportverein dienen könne, der eventuell in den Bereich umziehen wird.