Ab Montag fallen im Westallgäu alle Züge aus

Sämtliche Züge im württembergischen Allgäu müssen ab Montag, 25. Februar, bis auf Weiteres durch Busse ersetzt werden. Dies teilte die DB Zug-Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) dem Verbund kurzfristig mit.

Betroffen sind die Züge auf den Strecken zwischen Memmingen, Aulendorf und Hergatz, teilweise auch bis und ab Lindau. Die RAB nennt technische Gründe dafür, dass die Triebwagen der Bauart Regio-Shuttle, die vorherrschend im Allgäu und am Bodensee zum Einsatz kommen, nicht mehr in ausreichender Zahl verfügbar sind.

Die Fahrplantabellen des Schienenersatzverkehrs sind im Internet unter www.bodo.de abrufbar und dienen der ersten Orientierung. Die geänderten Fahrplandaten werden in den nächsten Tagen in den elektronischen Auskunftssystemen und in den Apps bereitstehen.