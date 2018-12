Ab 2019 ändern sich in Wangen die Restmüllabfuhr-Termine

Zahlreiche Haushalte in der Wangener Kernstadt und mehreren Teilorten müssen sich ab 2019 bei den Abholterminen der Restmüllabfuhr umgewöhnen. Der beauftragte Entsorger Veolia hat die Touren umstrukturiert.

Weil Wangen wachse, sei auch das Müllaufkommen gewachsen, erklärte eine Veolia-Sprecherin auf Anfrage. Deshalb seien „großzügige Änderungen“ nötig. Heißt: Künftig sind donnerstags und freitags zwei Fahrzeuge im Stadtgebiet unterwegs. Bislang fuhren nur mittwochs zwei Müllwagen. An den sonstigen Tagen holte und holt Veolia mit jeweils einem Fahrzeug den Restmüll ab. Nicht betroffen von den Änderungen ist die Abholung des Biomülls und der Papiertonne.

Die neuen Wangener Touren-Termine auf einen Blick – Änderungen auch in den Gemeinden

Stadtgebiet:

Südring/Auwiesen (Alpenstraße, Auwiesenweg, Christian-Fopp-Straße, Morfstraße, Rudolf-Steiner-Straße, Spinnereigarten, Spinnereistraße, Webereiweg, Lindauer Straße ab Unterführung stadtauswärts, Südring Bahnunterführung bis Lindauer Straße): Freitag, gerade Kalenderwoche, Tour 10 (bislang Montag, ungerade Kalenderwoche, Tour 5)

Atzenberg (Atzenberg, Einsteinweg, Fraunhoferstraße, Galileiweg, Keplerweg, Kopernikusweg, Max-Planck-Weg, Pettermandstraße, Simoniusstraße, Waldhofplatz; ohne Waldweide, Zur Wanne): Freitag, gerade Kalenderwoche, Tour 10 (bislang Mittwoch, ungerade Kalenderwoche)

Ortschaften:

Karsee (Ort und Außenbereich): Donnerstag, ungerade Kalenderwoche, Tour 8 (bisher Mittwoch, ungerade Kalenderwoche, Tour 7)

Leupolz (Ort und Außenbereich mit Herfatz-Gaisbühl): Donnerstag, ungerade Kalenderwoche, Tour 8 (bisher Mittwoch, ungerade Kalenderwoche, Tour 7)

Haslach (Alpenweg, Am Buchwald, Am Eichholz, Am Hogenberg, Am Mollerholz, Engelitzer Straße, Hauptstraße, Hoferweg, Hopfenweg, Pfauenweg, Rembrechtser Straße, Sattlersteige, Schomburger Straße): Freitag, ungerade Kalenderwoche, Tour 9 (bisher Mittwoch, ungerade Kalenderwoche, Tour 7)

Schomburg (Batten, Bauren, Engelitz, Hagmühle, Halbrechts, Haslachmühle, Hochbühl, Hugelitz, Humpisstraße, Kernaten, Lochmühle, Montfortstraße, Pflegelberg, Prof.-Alois-Knöpfler-Weg, Rembrechts, Schauwies, Schomburg, Ziegelhütte; ohne Halflingerhof, Hochburg, Mittenweiler, Rheinödhof): Donnerstag, ungerade Kalenderwoche, Tour 8 (bisher Mittwoch, ungerade Kalenderwoche, Tour 7)

Primisweiler-Ort (ohne Hiltensweiler, Friedhag): Freitag, ungerade Kalenderwoche (bisher Freitag, gerade Kalenderwoche)

Niederwangen-Ort (mit Feld): Freitag, ungerade Kalenderwoche (bisher Donnerstag, ungerade Kalenderwoche)

Weitere Informationen unter: www.wangen.de/abfall

Auch in den Gemeinden rund um Wangen wird es ab 2019 Änderungen bei der Restmüllabfuhr geben. Angesichts der Vielzahl der Kommunen und Straßen im Landkreis verweist die Kreisverwaltung auf den kürzlich verschickten Abfallkalender 2019. Er ist außerdem im Internet herunterladbar unter www.landkreis-ravensburg.de, Rubrik Abfallwirtschaft. Über die Abfuhrtermine für Restmüll,- Biomüll- oder Papiertonne kann man sich laut Landratsamt auch online erinnern lassen mit der „AbfallApp RV“. Als weiteren Service bietet die App auch Anträge und Formulare zum Download sowie die Termine der mobilen und stationären Problemstoffsammlung. Sie ist kostenlos im Google-Play-Store oder im App-Store von Apple erhältlich. Dies gilt laut Kreisverwaltung nicht für die Städte Isny und Wangen. Sie organisieren ihre Restmüllentsorgung in Eigenregie. (sz)