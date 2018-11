Nähen ist wieder im Trend. Für Martha Knöpfler aus dem Betreuten Wohnen beim Seniorenzentrum St. Vinzenz in Wangen ist es nie aus der Mode gekommen. Zum 88. Geburtstag hat sie sich selbst ein neues Schmuckstück angefertigt.

Dass Martha Knöpfler geschickt ist, davon zeugt die Bluse, die sich die 88-jährige Mieterin im betreuten Wohnen erst kürzlich zu ihrem Geburtstag selbst gefertigt hat. „Meine Schwester war gelernte Schneiderin und sie hat mir beigebracht, wie es geht“, erzählt sie. „Wir haben sogar mal gemeinsam ein Brautkleid genäht.“ Unterstützt wurde sie bei ihrem Hobby auch von ihrem Mann, der ihr dafür extra eine Computernähmaschine kaufte, die sie heute noch in regem Betrieb hat.

Überhaupt ist bei Martha Knöpfler, die gebürtig aus Oflings stammt und 1962 mit ihrer Heirat nach Wangen zog, immer was los. Schon früh engagierte sie sich für andere. Ihre Mutter war krank und so half sie schon als junge Frau viel zu Hause mit. Bei den Maltesern absolvierte sie zudem einen Pflegekurs in Schönenberg bei Ellwangen und half anschließend zwanzig Mal dort mit, eine Ferienwoche für kranke Menschen zu veranstalten.

Ehrenamtlich in der Pfarrgemeinde aktiv

Seit rund 30 Jahren ist Martha Knöpfler ehrenamtlich in der Pfarrgemeinde St. Martin aktiv und übernimmt Geburtstagsbesuche bei den Senioren. Auch im Betreuten Wohnen und im Seniorenzentrum St. Vinzenz schaut sie zum Gratulieren vorbei und bringt ein Fläschchen Sekt oder etwas Süßes und eine Glückwunschkarte vorbei. Aber vor allem bringt sie Unterhaltung und Zeit für einen ausgiebigen Ratsch mit und wird immer mit Freude empfangen.

Sie selbst lebt seit dem 1. April 1989 im Betreuten Wohnen beim Seniorenzentrum St. Vinzenz und feiert nächstes Jahr ihr 30. Jubiläum. Mit 59 Jahren war sie damals noch ein Jungspund und manch einer war irritiert, dass sie schon in eine Seniorenwohnanlage zog. Da ihr Mann aber acht Jahre älter war, gewöhnte sich das Umfeld schnell daran.

Ihr Mann, damals bereits in Rente, fing zu der Zeit als Wirt im Treffpunkt „Lieber Augustin“ an, wo auch Martha Knöpfler ehrenamtlich mithalf. Und es gab viel zu tun, nur montags war Ruhetag. Zu dieser Zeit war der Sonnenhof eine Rehaeinrichtung und viele Gäste von dort schätzten den „Lieben Augustin“ als Café, aber auch Besucher aus der Stadt und der Wittwais kamen vorbei. Dass es hier feine Kuchen gab, hatte sich schnell herum gesprochen. Zuerst buk diese eine Dame vom Gehrenberg, später übernahm Schwester Marietta, eine begnadete Bäckerin, die Aufgabe. Hier entstanden große Bleche Obstkuchen und am Samstag gab es immer kleine Zöpfle.

1995 schloss schließlich der „Liebe Augustin“ und im Seniorenzentrum St. Vinzenz wurde ein Tagescafé geöffnet. Ab diesem Zeitpunkt begann für das Ehepaar Knöpfler der Ruhestand.

Doch auch heute noch, hat Martha Knöpfler einiges zu tun: Haushalt, Gartenarbeit, Gymnastik, Kuchen backen und Besuche in der Vinzenzkirche. Die Tage der Seniorin sind gut gefüllt und auch trotz einer schweren Erkrankung vor zwölf Jahren, lässt sie sich nicht unterkriegen und genießt jeden Tag. So veranstaltete sie zu ihrem 88. Geburtstag im Sommer eine Festwoche und lud jeden Tag neue Gäste ein für die sie täglich einen frischen Zwetschgenkuchen machte.