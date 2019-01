Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei Pkw ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Humbrechtser Straße. Eine 79-jährige Renault-Fahrerin war laut Polizeibericht auf der Humbrechtser Straße stadtauwärts unterwegs und missachtete an der Kreuzung mit der Baumannstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mitsubishi-Fahrerin. Diese prallte frontal in die rechte Seite des Renault. Durch den Aufprall wurde dieser nach rechts in eine Schneewand abgewiesen.