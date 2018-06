In Folge eines Schwächeanfalls hat eine 57-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 8.45 Uhr in der Schmiedstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen einen Mauerpfosten geprallt. Wie die Polizei berichtet, wurde die Autofahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

