Eine 53-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 19 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße beim klauen beobachtet. Als sie das Geschäft verlassen wollte, wurde sie laut Polizei von einer Mitarbeiterin angesprochen und in ein Büro gebeten. In ihrer Tasche wurde noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften gefunden. Insgesamt hatte sie Ware im Wert von rund 80 Euro geklaut. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei der Frau eine Sicherheitsleistung von 200 Euro erhoben. Wie die Polizei mitteilt, wurde die gestohlene Ware an die betroffenen Geschäfte zurückgegeben.