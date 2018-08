51-Jährige soll ihren Lebensgefährten umgebracht haben

Eine 51-jährige Frau steht in dringendem Verdacht, in der Nacht zu Donnerstag in Wangen ihren 58-jährigen Lebensgefährten umgebracht zu haben. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei geschah die Tat gegen 2 Uhr nachts.

Demnach verständigte die Frau anschließend selbst über Notruf die Polizei und ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Dabei habe sie sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden, teilten beide Behörden am Donnerstagvormittag mit.

Keine Angaben zu Details

In welcher Form sich der Zustand der Frau ausdrückte, wollte die Staatsanwaltschaft Ravensburg auf Nachfrage nicht preisgeben. Auch gab sie keine Auskunft darüber, wo die Tat stattfand und wie der 58-jährige Mann ums Leben kam. Letzteres „aus ermittlungstaktischen Gründen“, wie es heißt. Heißt, so die Polizei: Vor weiteren Auskünften müsse erst die grundlegende Ermittlungsarbeit geleistet werden.

Kriminaltechnik ist im Einsatz

Diese begann noch in der Nacht, als der Kriminaldauerdienst die Arbeit aufnahm. Das zuständige Kriminalkommissariat Ravensburg, welches die weitere Sachbearbeitung übernommen hat, sei derzeit mit mehreren Ermittlungsbeamten sowie der Kriminaltechnik im Einsatz, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei. „Da ist alles unterwegs, was Beine hat“, hieß es aus der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage.

Förmliche Vernehmung fehlt noch

Derzeit befindet sich die 51-jährige Frau in Polizeigewahrsam und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Laut deren Auskunft steht jetzt die förmliche Vernehmung an. Ob es dazu heute kommt, sei aufgrund des psychischen Zustands der Tatverdächtigen allerdings unklar. Vor diesem Hintergrund konnte die Behörde am Donnerstagvormittag auch noch nicht mitteilen, ob die Frau die Tat überhaupt gestanden hat.

Allerdings: Spätestens am Freitag müsse die Tatverdächtige vorgeführt werden, erklärte ein Polizeisprecher. Dies verlange das Gesetz.

