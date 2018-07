49-Jährige missachtet Vorfahrt

Etwa 4000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Gegenbaurstraße/Buchweg ereignete. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 49-Jährige mit einem VW-Touran von der Gegenbaurstraße in den Buchweg einbiegen, missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 24-Jährigen und prallte in dessen BMW. Ein Abschleppunternehmen musste die durch die Kollision nicht mehr fahrbereiten Autos abtransportieren.