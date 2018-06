450 Fans sehen Deutschland-Spiel in der Alten Sporthalle

Der WM-Auftakt der deutschen Fußballnationalmannschaft am Sonntagabend gegen Mexiko ist auch in Wangen ein Straßenfeger gewesen: leere Straßen, aber dafür gut gefüllte Treffpunkte, an denen die Fans gemeinsam Fußball schauen konnten.

So auch in der Alten Sporthalle, wo sich zum ersten Public Viewing rund 450, zumeist junge Leute einfanden und am Ende angesichts der 0:1-Niederlage mit traurigen Mienen nach Hause gingen. Für die Bewirtung sorgte dieses Mal die Narrenzunft.