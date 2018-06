45-Jähriger wird schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein 45-jähriger Mazda-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an der zum Unfallzeitpunkt durch Vorfahrtszeichen geregelten Kreuzung Isnyer Straße/Friedrich-Ebert-Straße in Wangen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 45-Jährige beim Einfahren in den Kreuzungsbereich querenden 42-Jährigen Sattelzugfahrer die Vorfahrt genommen und war frontal gegen dessen Auflieger geprallt. Durch die Kollision hatten die Airbags am Auto ausgelöst, kurz bevor es im Motorenbereich anfing zu brennen. Das Feuer wurde jedoch mit einem Handfeuerlöscher rasch gelöscht. Der Autofahrer wurde danach mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 45000 Euro.