39 Kinder haben ihre Erstkommunion empfangen

Insgesamt 39 Kinder haben am vergangenen Sonntag, 22. April, in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Martin in Wangen ihre heilige Erstkommunion empfangen.

Im Predigtgespräch mit den Erstkommunionkindern wurde laut Pressemitteilung folgendes deutlich: Wer Jesus nachfolgen will, der brauche wie die Jünger „lediglich“ Mut, Vertrauen und Herz und könne dann mit leichtem Gepäck mit Jesus „Hand in Hand“ durchs Leben gehen. Abgerundet wurde der Festtag am Abend durch die feierliche Dankandacht mit Pfarrer Claus Blessing.