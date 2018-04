35-Jährige kollidiert mit umgekipptem Lkw und stirbt

Ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 325 zwischen Leupolz und Herfatz hat am Dienstagmittag ein Menschenleben gefordert. Eine 35-jährige Autofahrerin starb noch an der Unfallstelle. Die Straße ist voraussichtlich bis in den frühen Abend hinein für den Verkehr gesperrt.

Der Unfall geschah gegen 12.20 Uhr auf Höhe des Großweihers, an dem auch der in der Region bekannte Campingplatz Röhrenmoos gelegen ist. Dabei geriet ein aus Richtung Leupolz kommender, 46-jähriger LKW-Fahrer samt Anhänger auf etwas abschüssiger und schmaler Fahrbahn in einer leichten Linkskurve von der Straße ab. Mit den Reifen der rechten Seite fuhr er durchs Bankett und streifte einen Baum, ehe er zurücklenkte. Anschließend geriet der mit Lebensmitteln beladene 40-Tonner ins Schleudern und kippte auf der Straße um.

Die L 325 ist aktuell zwischen B 32 und Abzweig nach Leupolz wegen eines schweren Unfalls gesperrt. Ein Lkw war gegen 12.20 Uhr in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit einem Pkw. Die Bergungsarbeiten dauern vermutlich noch mehrere Stunden. Eine Umleitung ist eingerichtet. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 3. April 2018

Hierbei kollidierte er mit einem aus Herfatz kommenden Kleinwagen der Frau, einem Fiat. Die 35-Jährige wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und verletzte sich so schwer, dass sie am Unfallort starb, so die Polizei. Der LKW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Unfall beteiligt war darüber hinaus der Fahrer eines weiteren PKW, der ebenfalls beschädigt wurde, weil er von umher fliegenden Fahrzeugteilen getroffen wurde. Dessen Fahrer wurde nicht verletzt.

Aktuell laufen nach wie vor die Bergungsarbeiten. Die Landesstraße ist während dessen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Neben Polizei und Rettungsdienst ist auch die Wangener Feuerwehr mit 18 Mann im Einsatz, inklusive eines Notfallseelsorgers.

