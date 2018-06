Zeugen haben am Donnerstag gegen 9 Uhr eine 30-Jährige beobachtet, die in einem Waldgebiet bei Hiltensweiler in einem Auto Drogen konsumierte. Durch die hinzugerufenen Polizisten konnte die Frau kontrolliert werden. Dabei fanden sie laut Polizeibericht neben Utensilien zum Drogenkonsum auch vier zu je einem Gramm portionierte Kokainpäckchen. Die Frau muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.