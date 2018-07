295 Läufer und zwölf Skater sind bei Kinderfestlauf dabei

430 Kinder und Jugendliche waren angemeldet, 307 traten am Sonntagnachmittag tatsächlich an beim 26. Kinderfestlauf. Bei besten Laufbedingungen machten sich die 295 Läufer und zwölf Skater auf den Weg vom Allgäu-Stadion über das Festgelände und zurück. Ernüchternd für die SG Niederwangen als Veranstalterin ist nicht nur die erneut große Diskrepanz zwischen angemeldeten und teilnehmenden Läufer, sondern auch der Rückgang der Beteiligten um 135 Schüler gegenüber dem Vorjahr.

„Viel Erfolg“ wünschte Bürgermeister Ulrich Mauch, der die Grundschüler auf die 1500-Meter-Strecke schickte. Die Älteren hatten die doppelte Distanz zu bewältigen. In fünf Startgruppen aufgeteilt ging es für Zeit- und Gruppenläufer sowie für die Skater unter dem großen Applaus der Eltern, Geschwister, Großeltern und anderen durch das große Tor hinaus und über die Jahnstraße und den Kanalweg wieder zurück ins Stadion. Bei den Mittelstufe-Schülern lag lange Zeit Oliver Schabka in Front. Bereits im Stadion angelangt zog Timo Horelt etwa 200 Meter vor dem Ziel noch mit einem beeindruckenden Schlusssport an Schabka vorbei – und sicherte sich den Sieg. Bei den Mädchen blieb Julia Stützenberger knapp vor Selina Rast.

„Ernüchternd“ nannte Michael Höß, Vorsitzender der SG Niederwangen und Vorsitzender des Kinderfestkommissions-Ausschusses Sport, die Zahl von 307 Teilnehmern. Vor rund zehn Jahren war die Zahl noch mehr als doppelt so hoch. „Ein Problem ist sicherlich die Rekrutierung. Das gilt aber auch für andere Veranstaltungen rund ums Kinderfest oder anderen wie den Altstadtlauf“, sagte Heiko Kloos, geschäftsführender Rektor der Wangener Schulen. Kloos betonte, „auch nicht glücklich“ mit diesem Zustand zu sein und etwas ändern zu wollen: „Wir werden das Thema auf der Rektorenkonferenz behandeln.“

Engagierte Schulen gab es aber auch 2018: Die Grundschule Schomburg holte mit einer Beteiligungsquote von 67,27 Prozent (74 beteiligte Schüler) in der Sparte Grundschule den Sieg. Bei den weiterführenden Schulen gewann die Martinstorschule mit 32 beteiligten Schüler und einer Quote von 45,07 Prozent. Teilnehmerstärkste Schulklasse wurde die Klasse 2a der Berger-Höhe-Schule mit 80,95 Prozent Beteiligungsquote. Die Ränge zwei und drei gingen an die Klassen 3b (58,82 Prozent) und 2a (43,48 Prozent) der Grundschule Schomburg.