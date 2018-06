260 Mitarbeiter besuchen 6. Fachmesse der Firma Endress

Es ist eine Messe „von Profis für Profis“. So beschreibt die Firma Endress Motorgeräte ihre Leistungen, die sie an sechs Standorten in Oberschwaben anbietet und die sie alle zwei Jahre im Kißlegger Schlosspark als Messe präsentiert. Für den Donnerstag hatten sich 260 Personen aus den Bereichen Kommune, Sport- und Golfvereine, Garten- und Landschaftsbauer, Dienstleister und Hausverwalter angemeldet.

Ihnen wurde ein umfangreiches Maschinenprogramm zur Besichtigung und auch zum Testen angeboten. „20 Hersteller verschiedener Firmen sind da und stellen ihre neueste Geräte- und Sicherheitstechnik vor“, erklärte Verkaufsleiter Klaus Feuerstein. So wurde einen Tag lang in Augenschein genommen, was sich in der Grünflächenpflege und im Garten- wie auch im Landschaftsbau einsetzen lässt. Und das abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf.