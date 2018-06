26 Mädchen werkeln beim Girls Day bei Waldner

26 Mädchen aus verschiedenen Schulen rund um Wangen hatten beim Girls Day bei der Firma Waldner die Chance, einen Tag in typische „Männerberufe“ reinzuschnuppern. Dies berichtet die Firma. Personalleiter Wolfgang Sailer begrüßte morgens die Mädchen und die Ausbilder stellten ihre Lehrwerkstätten Metall, Holztechnik, Anlagemechanik, technisches Produktdesign und Elektronik vor. Es gab auch eine Betriebsführung. Später wurden die Schülerinnen in die Guppen eingeteilt. In allen Berufen arbeiteten die Mädchen mit viel Freude an ihren Werkstücken, die sie später mit nach Hause nehmen durften. Zum Abschluss trafen sich alle im Kundenforum zum Erfahrungsaustausch. Foto: Waldner