250 Motorradfahrer erhalten auf dem Marktplatz Gottes Segen

Wie schon im vergangenen Jahr, so meinte es der Himmel auch an diesem Sonntag gut und verwöhnte die 20. Motorradsegnung auf dem Wangener Marktplatz mit Sonnenschein. Die „Projekt-Band“ unter der Leitung von Monika Gauß umrahmte die Feier, Mitglieder der katholischen Gesamtkirchengemeinde gaben anschließend Gelegenheit zum gemütlichen Hock rund um die Martinskirche.

Zunächst einmal waren die 250 Motorradfahrer eingeladen, in einem Konvoi durch die Straßen der Altstadt zu fahren. Allen voran Pfarrer Claus Blessing, der von Walter Glatz im Beiwagen mitgenommen wurde.

Zurück auf dem Markt, richtete der Priester drei Segenswünsche an die Biker und formulierte sie so: „Der Spaß soll die Mundwinkel nach oben ziehen, die Freude über Gottes Schöpfung das Herz wärmen und das Leben als das kostbarste Gut angenommen werden.“

Kathrin Rasch vom Organisationsteam hatte zuvor die Hoffnung auf eine unfallfreie Motorradsaison ausgesprochen und Gott um Beistand und Schutz gebeten. Das kam ebenfalls in den Fürbitten und vor allem in einem Lied zum Ausdruck, in dem es hieß: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst Deine Hand über mir!“

Dann war es soweit. Pfarrer Blessing erteilte Fahrzeuge und Fahrer mit einer gehörigen Portion Weihwasser den Segen. Hier wie auch später beim Austausch bei Imbiss und Getränken war es zu spüren: Die Vorfreude auf das Geräusch der Motoren und dem Fahrgefühl durch die Natur war riesengroß.