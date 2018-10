In der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Wangen haben vier Männer und 20 Frauen ihre Ausbildung zu Gesundheits- und Krankenpflegern begonnen. Laut Pressemitteilung der Oberschwabenklinik absolvieren 19 von ihnen ihre praktische Ausbildung im Westallgäu-Klinikum der Oberschwabenklinik in Wangen, fünf in den Fachkliniken Wangen. Der nächste Ausbildungsgang für die Pflegeberufe im Westallgäu-Klinikum startet am im Herbst 2019. Bereits jetzt sind Bewerbungen möglich. Mehr Informationen gibt es unter www.oberschwabenklinik.de