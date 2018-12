Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist eine 22-jährige Audi-Fahrerin am Sonntag gegen 22.30 Uhr auf der A 96 zwischen der Behelfsausfahrt Neuravensburg und der Anschlussstelle Wangen-West auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit ihrem Fahrzeug mehrmals gegen die Leitplanke geprallt. Wie die Polizei berichtet, wurde sie leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Da bei dem Unfall auch die Leitplanke beschädigt wurde, entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.