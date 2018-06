20 000 Euro gespendet

„Es ist etwas erfreuliches und beglückendes, Geld zu verteilen“, sagte Dietmar Schiele als Vorsitzender der Mayer-Keckeisen-Stiftung bei der Übergabe von insgesamt 20 000 Euro an die Nachbarschaftshilfe Wangen für die Anschubfinanzierung und das Franziskanerklösterle für die momentan laufende Renovierung des Hauses Nazareth.

Mit der Spende kam das Stiftungs-Kuratorium, bestehend aus Dietmar Schiele, Stadtpfarrer Claus Blessing und Bürgermeister Ulrich Mauch, dem Wunsch der 2010 und 2011 verstorbenen Schwestern Hildegard Mayer und Maria Keckeisen nach, Menschen und Organisationen aus und in Wangen zu unterstützen. Schiele nutzte den Übergabetermin im Rathaus auch, um die Stiftung vorzustellen. Sie wurde im Herbst 2010 gegründet und vom Regierungspräsidium anerkannt.

Schiele: „Die Damen haben ihr Vermögen teils sofort, teils nach dem Tode in die Stiftung eingebracht.“ Ihr Vermögen stammte laut Schiele hauptsächlich aus dem Verkauf ihres Bauernhofes, der auf dem Weg zum Friedhof angesiedelt war, wo jetzt die Häuser der Baugenossenschaft stehen. Ein großer Teil des heutigen, neuen Friedhofes gehörte ebenfalls zum Hof und damit zu Ländereien, die veräußert wurden.

Der Zweck der Stiftung liegt vordergründig in der Förderung und Unterstützung kirchlicher Organisationen und bedürftiger Wangener. Die Gewinne der Stiftung stammen aus der Vermietung von 14 Wohn- und Gewerbeeinheiten, die das Stiftungskapital darstellen. In den gut sieben Jahren des Bestehens der Stiftung konnten rund 60 000 Euro generiert und weitergegeben werden.

Unter anderem investierte die Mayer-Keckeisen-Stiftung in die Renovierung der Orgel in der Spitalkirche und das Kreuz am Eingang des Klösterles oder die Pieta in der Läutekapelle, half bedürftigen Personen und gewährte den Stadtwerken zur Finanzierung der Wasserkraft ein Darlehen. Oberbürgermeister Michael Lang lobte bei der Spendenübergabe auch das Vorgehen, das Stiftungsvermögen in Immobilien und allen voran in neue Reihenhäuser im Vorderen Ebnet anzulegen: „Das ist ein guter Weg, Stiftungen dauerhaft abzusichern und schafft einen Mehrwert für die Bevölkerung, indem Menschen dort zur Miete wohnen können.“

Was mit den nun übergebenen 20 000 Euro geschehen soll, darüber berichteten Pater Thomas vom Franziskanerklösterle und Karin Kristen, Ansprechpartnerin der Nachbarschaftshilfe. Im Klösterle werden sie für die Renovierung des Hauses Nazareth eingesetzt, das am 11. März feierlich eingeweiht werden soll. Kristen berichtete über die von Kirchen und Stadt getragene Nachbarschaftshilfe, die zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufnahm und derzeit 29 Anfragen auf Unterstützung habe: „Auch die Ortschaften kommen langsam dazu.“ Die Spende dient der Anschubfinanzierung der neuen Organisation.

Hildegard Mayer bewirtschaftete nach dem frühen Tod ihres Mannes den Bauernhof unterhalb des Friedhofs. Ihre Schwester, Maria Keckeisen, arbeitete als Buchhalterin bei der Erba. „Die Damen waren zeitlebens zusammen“, erzählt Stiftungsvorstand Dietmar Schiele. Hildegard Mayer und Maria Keckeisen blieben kinderlos, wollten ihr Vermögen aber sinnvoll vermachen und dafür sorgen, dass ihre Namen erhalten bleiben. „Da sie der Meinung waren, dass sie ihr Geld durch den Verkauf der Grundstücke von der Allgemeinheit erhalten hatten, wollte sie der Allgemeinheit auch wieder etwas zurückgeben“, erläutert Schiele. Als ihr ehemaliger Bankberater wurde er mit der Gründung beauftragt, später für die Führung der Stiftung berufen. Noch bevor Maria Keckeisen verstarb, beschloss sie als Teil des Stiftungsrates, dass auf einem eigenen Grundstück im Vorderen Ebnet zwei mal drei Reihenhäuser gebaut werden, die an Familien vermietet werden. Die Häuser wurden 2012 errichtet. Für Kontinuität im Stiftungskuratorium, das zwei bis drei Mal im Jahr tagt, haben die Schwestern noch selbst gesorgt: Ihm gehört laut Satzung neben dem Stadtpfarrer immer auch der Bürgermeister der Stadt an. (swe)