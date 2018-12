200 Zuhörer beim Konzert des Clemenschors in Primisweiler

Zu seinem Adventskonzert hat der Clemenschor, Kirchenchor der Seelsorgeeinheit ‚An der Argen‘, am Samstagabend in die Aula der Grundschule Primisweiler eingeladen. 200 Zuhörer waren der Einladung gefolgt, um sich von dem 25-köpfigen Chor mit überlieferten Weihnachtsgesängen auf das bevorstehende Fest einzustimmen. „Wir haben seit Jahren eine gleichbleibende Besucherzahl“, erzählte Lydia Sauter, Leiterin des Clemenschors. Das freue sie sehr.

Während des Jahres unterstützte der Chor die Messen, gibt jedoch keine Konzerte. Da stellt das Adventskonzert natürlich einen Höhepunkt im Chorjahr dar. Für den Konzertauftakt sorgte ein befreundetes Holzbläserquartett bestehend aus Daniel Sauter (Oboe), Laura Schindele (Flöte), Sarah Schlegel (Klarinette), Jule Zander (Fagott) und Eberhard Heine (Horn), das altungarische Weisen von Ference Farcas zum Besten gab. Mit dem ‚Adventruf‘ gelang es dem Chor, das Publikum in besinnliche Stimmung zu bringen und mitzunehmen auf die Reise durch traditionelle Weihnachtslieder wie ‚Macht hoch die Tür‘, ‚Es naht ein Licht‘ und ‚Oh du fröhliche‘. Bariton Michael Stiller beeindruckte in einem Solo mit ‚Die Hirten‘ und Altsängerin Sabine Straub trug ‚Er weidet seine Herde‘ solo vor. Unterstützt wurde der Chor von Nataliya Prokopenko am Klavier. Auch sie hatte mit ‚Die Weihnachtsglöckchen‘ einen Soloauftritt. Chormitglied Brunhilde Gauß hatte zwei schöne Weihnachtsgeschichten ausgesucht, die sie vortrug. Während die eine aus dem Jahr 1947 stammte, als Kinderwünsche noch bescheiden waren, erinnerte die andere auf lustige Weise daran, dass Weihnachten auch ein Fest der Besinnung und nicht der Hektik sei.

Chormitglied Eberhard Heine sprach seinen Dank nicht nur dem Publikum aus: „Wir sind immer wieder überrascht, dass die Bude voll wird.“ Sein besonderer Dank galt der Chorleiterin Lydia Sauter, „sie ist die die Seele der Truppe. Wenn wir sie einmal nicht mehr haben sollten, dann brechen wir auseinander“.

Der Erlös des Konzerts ging an den Pfarrer Francis Xavier Lubega, der in Uganda gemeinsam mit zwei Kollegen 14 Gemeinden betreut.