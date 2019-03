Ein 49-jähriger Fußgänger ist am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Spinnereistraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem 18-jährigen Autofahrer angefahren und hierbei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der junge Mann die Spinnereistraße und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit vor dem Abbiegen nach links in die Straße „Südring“ den Fußgänger. Der frontal erfasste Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.