18-Jähriger fährt auf Auto auf

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von rund 6000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.50 Uhr auf der L 320 gefordert. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 18-jährige Autofahrer die Landesstraße von Kißlegg kommend in Richtung Wangen und bemerkte in Höhe der Firma Hymer zu spät, dass eine vorausfahrende 21-jährige Autofahrerin wegen eines Autos abbremsen musste, das auf das Firmengelände abbiegen wollte. Beim Aufprall auf das Auto der jungen Frau wurde diese leicht verletzt.