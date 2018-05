16 Kinder spielen zu Ehren des Heiligen Franziskus

Das Spiel zu Ehren des Heiligen Franziskus der Franziskusfreunde Wangen ist nach vielen Wochen intensiver Proben mit Bravour den Klosterschwestern und dem Publikum des Kinderfranziskusfestes im Kloster Sießen vorgespielt worden, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nun werden die 16 Jungs und Mädchen ihr Stück nun auch in ihrer Heimatgemeinde St. Ulrich in Wangen aufführen. Die Stückauswahl liegt in den Händen der Sießener Schwestern. Weiterentwickelt und für die Wangener Gruppe angepasst wird es von Caterina Dreizehnter, unter deren Regie mittlerweile über zwei Jahrzehnte die Geschichten als Botschaft für Liebe und Nächstenliebe in die Welt getragen werden. Das Motto lautet „Werde, der Du bist“.

Die nächste Aufführung ist am Sonntag, 6. Mai, nach dem Gottesdienst um 10.15 Uhr im Gemeindezentrum St. Ulrich. Eine zweite ist an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, um 16 Uhr geplant. Dann sind die Besucher ins Klösterle eingeladen. Der Eintritt ist frei.