Mehr als 300 Kaninchen und 120 Geflügel hat es bei der zweitägigen Kreiskaninchenschau Allgäu-Oberschwaben am Wochenende in der Städtischen Sporthalle zu sehen gegeben. Rund 1500 Besucher, davon in etwa die Hälfte Familien mit Kindern, erfreuten sich an den tierischen Prachtexemplaren mit Fell und Gefieder. Schirmherr und Oberbürgermeister Michael Lang versprach dem veranstaltenden Kaninchenzüchtervereins Z461 Wangen dauerhaft einen Platz im Veranstaltungskalender – bald vielleicht auch in einer neuen Halle.

Es war (auch) ein Bekenntnis zum Wangener Kaninchenzuchtverein, das Lang als Reaktion auf die Sorgen dessen Vorsitzenden zum Besten gab. Von 200 000 Euro Unterhaltkosten für die Städtische Sporthalle („Sie kostet mehr als jede andere und ist die teuerste Halle, die wir haben“) sprach Lang. Von der Notwendigkeit, in Wangen aber auch weiterhin eine robuste Halle für Sport, Kultur und Tradition zu haben und einen Ersatzbau anzustreben. Den Züchtern sagte er: „Wir wollen auch weiterhin eine Kleintierschau in Wangen haben. Diese Veranstaltung bleibt, weil sie großartig ist.“

„Höhepunkt des Zuchtjahres“

Gleichzeitig dankte er auch dem Verein, insbesondere für ihre Jugendarbeit und der Vermittlung der Liebe zum Tier: „Wer lernt, mit Tieren gut umzugehen, kann auch mit Menschen umgehen.“ Dass die Kleintierschau auch für die Züchter wichtig ist, betonte Rudi Sauter, Vorsitzender des Kreisverbandes Allgäu-Oberschwaben: „Für die Züchter ist es der Höhepunkt eines Zuchtjahres.“ Darüber hinaus sei es eine gute Gelegenheit, das eigene Hobby auch Gästen nahe zu bringen.

Ähnlich sahen es Vereinsvorsitzender Adelbert Sohler und Zuchtwart Armin Stärk. Dem Besucher wolle man – im Übrigen auf sehr liebevolle und arbeitsintensive Art und Weise – Vielfalt präsentieren. Deshalb wurden neben der Kreisschau für Kaninchen auch Geflügel in Volieren und Bassins gezeigt. Vier Tage lang dauerte der Aufbau für den 110 Mitglieder großen Verein – einschließlich der Annahme der Tiere, die am Freitag bewertet wurden.

Das Tierwohl spielt dabei eine große Rolle. „Die Tiere sind in Käfigen in der Größe, die der Landesverband mit dem Tierschutz abgeklärt hat“, erzählte Stärk. Die Rückwände wurden geschlossen, damit die Tiere nicht von allen Seiten „begutachtet“ werden können und eine Rückzugsmöglichkeit haben. Für die Fütterung am Morgen und das stete Auffüllen von Wasser sorgten die Jungzüchter. Und sollte es einem Tier nicht gut gehen, so wird es laut Stärk in Quarantäne genommen.

Verändert hatte der Kaninchenzuchtverein wegen Stressvermeidung für die Tiere auch seinen „Streichelzoo“. Stärk: „Früher war es so, dass die Kinder in den „Zoo“ steigen konnten. Jetzt holen unsere Mitglieder Tiere eine Zeitlang heraus und gestreichelt wird unter Aufsicht. Das funktioniert recht gut.“

Rund die Hälfte aller Besucher, schätzte Adelbert Sohler, sind Familien mit Kindern: „Nicht selten haben sie zu Hause selbst keine Tiere mehr und nutzen begeistert die Kaninchenschau. Zur anderen Hälfte gehörten unter anderem auch Züchter, die dort Ausschau nach neuen Kaninchen hielten, Kontakte pflegten oder den Zuchtstand anderer begutachteten.

„Wir sind mit Nichte und Neffe hier“, erzählten Bernhard Schmitz und Laura Stolz aus Mainz, die derzeit im Allgäu ihren Urlaub verbringen. „Die Gehege sind etwas Besonderes“ sagte Laura Stolz. Je nachdem schwammen dort Enten oder suchte sich ein Meerschweinchen Platz in seinem „Häuschen“.

Seltene Rasse vergeblich gesucht

Mit Enkel Christoph unterwegs war der Vorarlberger Alfred Neuner, der selbst dem Kleintierzuchtverein V1 Götzis angehört: „Ich züchte Schwarze Wiener und bei solchen Veranstaltungen trifft man immer wieder dieselben Leute.“ Es brauche Mitstreiter, die dasselbe züchten, wenn man etwas bewegen und sich austauschen möchte, erklärte Neuner: „Zucht ist auch immer wieder Veränderung und nur gemeinsam kann man etwas verändern.“

Nicht gelöst werden konnte hingegen das „Problem“ des siebenjährigen Enkels. „Er besitzt einen Blauen Zwerg, ein Männchen, das er Herr Grobian nennt“, sagte Neuner. In Wangen wurde nun nach einer „Frau Grobian“ Ausschau gehalten: „Die Rasse ist allerdings so selten, dass wir dafür wohl nach Ulm fahren müssen.“

Wer wollte, konnte in der städtischen Halle auch Kuscheltiere erwerben, sich an der Tombola beteiligen oder sich im „gastronomischen“ Bereich der Halle stärken. Dort fand man im Übrigen vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter aufgelegte Bierdeckel vor, auf denen der Spruch zu lesen war: „Wir züchten Kleintiere, weil diese weniger Mist machen als die Großen dieser Welt.“

Sieger:

Neben den Kreissiegertieren wurden bei der Kaninchenschau erneut die Vereinsmeister ausgezeichnet. Bewertet werden von den Preisrichtern Größe, Gewicht, Form, Fell oder Feder, Körperhaltung, Pflege und rassespezifischen Merkmalen.

Kreissiegertiere nach Rassen: Castor-Rexe: Josef Abele (Rot an der Rot), Kleinsilber schwarz: Reiner Bayha (Ailingen), Zwergwidder weiß Rotauge: Katharina Faiß (Weingarten), Helle Großsilber: Willi Gresser (Bergatreute), Schwarze Wiener: Jochen Heine (Wangen), Perlfeh: Benedikt Huber (Wangen), Zwergwidder wildgrau: Alexander Kant (Kißlegg), Alaska: Klaus Kant (Kißlegg), Deutsche Riesenschecken havannafarbig-weiß: Winfried Pfau (Wangen), Blau-Rexe: Jürgen Seif (Bergatreute), Graue Wiener: Jannick Straub (Bad Wurzach), Deutsche Riesen weiß: Martin Wachter (Wangen).

Vereinsvergleich der besten 20 Tiere: 1. Z 461 Wangen (1935 Punkte, 96,75 Durchschnittspunkte), 2. Z 262 Bad Wurzach (1931,5; 96,58); 3. Z 4017 Weingarten (1928; 96,40); 4. Z 419 Leutkirch-Urlau und Z 536 Kißlegg (1924; 96,20)

Vereinsmeister Geflügel: Ziergeflügel Enten: Rita und Leander Kitzelmann, Ziergeflügel Gänse: Peter Kirchmann, Ziergeflügel Fasanen: Xaver Gsell, Wassergeflügel/ Hühner: Florian Sohler, Zwerghühner: Zuchtgemeinschaft Sohler und Adelbert Wiedenmann, Tauben: Florian Sohler

Vereinsmeister Kaninchen: Groß- und Mittelrasen: Martin Wachter, Klein- und Zwergrassen: Lorenz Broger, Jugend: Benedikt Huber