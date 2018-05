150 Wangener feiern die 30 Jahre andauernde Freundschaft mit dem italienischen Prato

Rund 150 Wangener haben am Wochenende die italienische Partnerstadt Prato besucht. Zu den knapp 50 Läufern, die seit Pfingstmontag zu Fuß unterwegs waren, gesellten sich weitere Besucher dazu, die in zwei Bussen angereist waren, um mit den Pratesern das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern. Beim Festakt am Samstag betonten Redner die Bedeutung der europäischen Einigung.

„Es ist bis heute eine Partnerschaft, die nicht ein Verwaltungsprodukt ist, sondern von den Bürgern gelebt wird“, betonte OB Michael Lang, der am Wochenende an der Spitze der Wangener Delegation stand und selbst an der Laufstafette teilnahm. Lang, am Montag bereits wieder an seinem Schreibtisch im Wangener Rathaus tätig, erinnerte an die Anfänge zu Beginn der 1980er-Jahre, als es zunächst Vereinskontakte zwischen beiden Städten gegeben habe. Auch deshalb schlussfolgerte er: „Es sind die menschlichen Dinge, die diese Partnerschaft ausmachen.“

„Begeisterndes Programm“

Laut Lang sei die Freundschaft „sichtbar“, und die Wangener wären mit einem „begeisternden, beeindruckenden Programm“ in Prato begrüßt worden. Dazu gehörte, dass die Läufer am Freitag auf ihren letzten Kilometern von Pratesern des örtlichen „Croce d’oro“ begleitet wurden sowie dem italienischen Bürgermeister Matteo Biffoni. In Prato selbst wurden die laufenden Gäste zunächst von einer jugendlichen Street-Band in Empfang genommen, mit der sie kurz vor 18 Uhr auf dem Rathausplatz ankamen, berichtet Ansgar Friemelt, Ehrenvorsitzender des Wangener Partnerschaftsvereins. Anschließend eröffneten die beiden Stadtoberhäupter eine Fotoausstellung über die Begegnungen der letzten 30 Jahre.

Am Samstagmorgen erlebten Gastgeber und Gäste eine gemeinsamen Gottesdienst im, laut Lang, voll besetzten Dom von Prato. Er wurde gemeinsam gehalten von Bischof Franco Agostinelli und dem Wangener Pfarrer Claus Blessing. Beim anschließenden offiziellen Festakt im Ratssaal des Rathauses dankte OB Lang, laut Friemelt, allen, die an der Gründung der Städtepartnerschaft beteiligt waren und sie bis heute pflegen und lebendig halten. Pratos Bürgermeister Matteo Biffoni betonte den Wert von Städtepartnerschaften für ein friedliches Zusammenleben in Europa. Für Claudio Martini, Prateser Bürgermeister zu den Gründungszeiten der Partnerschaft vor 30 Jahren, gilt nach Angaben Friemelts auch heute noch, was damals beschworen wurde: nämlich dass es Aufgabe der Städte ist, an einem friedlichen und gedeihlichen Europa mitzuarbeiten.

Die Chöre San Francesco (Prato) und Taktzente (Wangen) umrahmten den Festakt mit der italienischen und deutschen Nationalhymne, mit der Europa-Hymne und der für diesen Anlass geschriebenen Jubiläumshymne. Für den Wangener Rathauschef war dies ein „Highlight“ der Festveranstaltung. Denn während die Chöre live vor Ort gesungen hätten, wäre dazu die Musik der Wangener Stadtkapelle eingespielt worden – inklusive entsprechenden Bildern.

Wie Ansgar Friemelt berichtet, gestalteten die beiden Chöre am Samstagnachmittag auch die Jubiläumsveranstaltung des Partnerschaftsvereins. Dabei wiederholten sie das Programm des Gemeinschaftskonzertes Ende April im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried. Außerdem traten die Schüler des Liceo artistico „Brunelleschi“ mit einer Modenschau und die Tanzgruppe „Natya Gioia“ auf.

Eine Wangen-Bank als Geschenk

„Ein Abendessen bei den Freunden des Circolo „I Risorti“ im Stadtteil La Querce schloss ein gelungenes Festwochenende ab“, so der Ehrenvorsitzende des Partnerschaftsvereins. Zahlreiche Begegnungen innerhalb und außerhalb des offiziellen Programms hätten bestehende und neue Freundschaften vertieft oder begründet. So seien die Läufer von der Gruppe des „Croce d’oro“ zum Abendessen eingeladen worden.

Apropos La Querce: In diesem Prateser Stadtteil, dem Wangen besonders verbunden ist, hatte bereits am Freitag die von Bürgermeister Ulrich angeführte Delegation, die per Bus angereist war, eine Bank eingeweiht. Wie OB Lang berichtet, ist das Gastgeschenk im Stil der Wangener Altstadtbänke gehalten und habe jetzt einen passenden Platz in einer öffentlichen Grünanlage nahe eines Kindergartens erhalten. Einen Miniatur-Nachbau der Bank sowie einen hölzernen Staffelstab überreichte er demnach zudem am Samstag beim Festakt.