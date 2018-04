1100 Läufer beim Wangener Genusslauf 2018 dabei

Hunde, Kinderwagen, Kinderfahrräder – alles war beim zwölften Wangener Genusslaufes dabei. Vor allem natürlich eine große Schar an Läufern und Walkern. Bei mehreren Starts wurden die 1100 Genusssportler vom Pausenhof der Realschule aus auf die – je nach Wunsch - neun, 15 oder 21 Kilometer lange Strecke geschickt. An der Realschule trafen sich ambitionierte und gemütliche Sportler dann am Nachmittag wieder zur Siegerehrung und zum Beisammensein. Und freuten sich über insgesamt 10753 erlaufene Kilometer.

(Läufer)-Herz, was willst du mehr? Sonnenschein, blühende Wiesen, ein gut gelauntes Läufervolk – so macht es Spaß, sich unters Genusslaufvolk zu mischen. Zu den rund 900 vorangemeldeten Startern gesellten sich 200 Nachmelder. „1100 Läufer – das ist wirklich eine gute Zahl“, freute sich Genusslauf-Initiatorin Claudia Gralki. Die Sportler hatten – musikalisch hinausbegleitet aus dem Realschul-Pausenhof durch die Trommlergruppe Yemaja-Percussion unter Leitung von Christine Funk - auf der Strecke sichtlich ihre Freude. „Das Besondere am Genusslauf ist ja, dass es ein Laufevent ist mit allem Drum und Dran ist, aber ohne Zeitnahme und Stress“, sagte Gralki. Als Firmenlauf deklariert, sind auch Vereine willkommen – und 2018 erstmals gesondert gewertet. Organisiert wird der Genusslauf nach wie vor von einem sechs- bis siebenköpfigen Team des LRC Wangen. Am Lauftag selbst sind rund 80 Helfer nötig, um als Streckenposten, an den Verpflegungsstellen oder im Ziel in ganz unterschiedlichen Funktionen zu agieren. Zu tun gibt es den gesamten Tag über etwas. Denn während die Schnellsten die „großen Runde“ in noch nicht einmal eineinhalb Stunden absolvieren, kommen andere erst knapp vier Stunden nach dem Start wieder ins Ziel. Eine Rolle spielt das nicht: Alle Kilometer, ob schnell oder gemächlich erlaufen, zählen gleich viel.

„Ich war zum ersten Mal dabei“, erzählte Chris Lauber von der Martinstorschule, dem seine Teilnahme „gut gefiel“: „Die neun Kilometer waren gut zu bewältigen. Nächstes Jahr will ich wieder laufen.“ Eine, die „eigentlich jedes Jahr“ Teil des Genusslaufes ist, ist Doris Rimmele, die in diesem Jahr für die Frank Schelkle Industrie-Service GmbH an den Start ging: „Wir wollten eigentlich bis zur Wittwais. Dann hieß es: okay, bis Niederwangen. Schließlich sind wir doch durch bis zur Realschule gewalkt.“ Für Rimmele beinhaltet die Runde, die ja gleichzeitig permanente Halbmarathonstrecke der Stadt Wangen ist, „ein bisschen zu viel Straße und Asphalt“: „Schön wäre es auch, wenn wir Walker früher auf die Strecke könnten, damit man dann mehr gemeinsame Zeit beim Hock verbringen kann.“ Nach wie vor laufe sie aber gerne beim Genusslauf: „Es ist sehr kurzweilig, vor allem, wenn man in der Gruppe noch Mitläufer hat und miteinander reden kann.“

Selbst ambitionierte Läufer wie Jürgen Preuschl schätzen es, an einer Verpflegungsstation einfach einmal zwei Minuten stehen bleiben zu können: „Ich bin die ersten neun Kilometer mit Frau und Sohn gelaufen und habe dann in der Wittwais gewartet, bis ich jemand getroffen habe, um weiterzuziehen.“ Keiner schaue beim Genusslauf akribisch auf die Uhr, weiß Preuschl, der sich für das Rupert-Neß-Gymnasium auf den Weg gemacht hat.

Gemütlich-gesellig ging es am Nachmittag dann auch im Pausenhof der Realschule her. Hier konnten sich die Läufer stärken und gemeinsam die Siegerehrung erleben. „Wir sind alle happy“, versicherte Claudia Gralki gegenüber der Schwäbischen Zeitung: „Auch das DRK hatte keine Einsätze. Alle kamen positiv gestimmt und glücklich ins Ziel.“ In der erstmals ausgeschriebenen Vereinswertung siegten die TSV Ratzenried Ritzelflitzer. In der allgemeinen Wertung holte sich das Team Waldburg-Zeil-Klinik Platz eins.