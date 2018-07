Sachschaden von rund 10 000 Euro ist am Mittwochabend gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wangen entstanden. Die 44-jährige Fahrerin eines Pkw war nach Angaben der Polizei aus einer Hofeinfahrt kommend in die Steinbergstraße eingefahren und hatte hierbei den Vorrang einer 54-jährigen Autofahrerin missachtet, die in Richtung Kreuzung Leupolz fuhr. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.