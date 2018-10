Sachschaden von etwa 10 000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 11 Uhr in der Lindauer Straße in Wangen. Ein 33-jähriger VW-Golf-Fahrer war laut Polizei vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den VW eines vor ihm fahrenden 22-jährigen Mannes aufgefahren. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde niemand verletzt.