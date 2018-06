10000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Keine Verletzten aber Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montag gegen 12.45 Uhr in Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg in Fahrtrichtung Memmingen.

Ein 32-jähriger Toyota-Fahrer hatte laut Polizei aufgrund eines Unfalls auf der anderen Richtungsfahrbahn abgebremst, was ein nachfolgender 42-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät bemerkte und auffuhr. An beiden Fahrzeugen beträgt der Sachschaden jeweils 5000 Euro. Der Mercedes war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Transportunternehmen geborgen.