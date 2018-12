Ein 73-Jähriger ist am Montag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung B 32/Leutkircher Straße mit seinem Auto in den Seat einer Frau, die von links kam und in Richtung Buchweg unterwegs war, gefahren. Bei dem Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.