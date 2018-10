Gleich zwei Autorinnen sind in der Gemeinde Niederwangen daheim. Diemut Bek aus Nieratz und Daniela Alge aus Hatzenweiler laden gemeinsam mit dem Heimatpflegeverein am Dienstag, 23. Oktober, ins Niederwangener Rathaus ein. Ab 19 Uhr sind alle Buchbegeisterten und Lesefreunde zu einem gemütlichen Abend eingeladen, heißt es in der Ankündigung. In diesem Rahmen wird das öffentliche Bücherregal im Foyer des Rathauses vorgestellt. Dort können alle Leser unbürokratisch und ohne Mitgliedschaft oder Beiträge Bücher einstellen, mitnehmen und tauschen. Diemut Bek stellt an diesem Abend ihr Kinderbuch oder Vorlesebuch „Schiller Wolkenkind“ vor. Sie greift das Thema Wasser auf ganz neue Weise auf. Daniela Alge präsentiert ihr neues Buch „Gamsfreiheit – vom Älplerleben in Vorarlberg“. Als ehemalige Älplerin war sie in den vergangenen zwei Sommern in den Bergen ihrer Heimat unterwegs, um Hirten und Sennerinnen und deren Alltag auf der Alpe festzuhalten.